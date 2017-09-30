Большинство предназначавшихся для каталонского референдума помещений закрыты

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МАДРИД, 30 сентября. /ТАСС/. Большинство помещений, которые каталонские власти хотели использовать в качестве избирательных участков для референдума о независимости автономии 1 октября, закрыты. Об этом сообщило в субботу министерство внутренних дел Испании.
По информации ведомства, правоохранительные органы установили, что "в течение для большая часть этих помещений и общественных зданий была закрыта". В МВД отметили, что лишь в некоторых потенциальных избирательных участках находились люди.
В министерстве также обратили внимание на то, что "оккупировавшие" некоторые помещения "использовали несовершеннолетних и пожилых людей с одной единственной целью - попытаться предотвратить возможные действия со стороны сил и органов государственной безопасности".
Ранее власти Каталонии обещали, что в день проведения плебисцита будут открыты более 2,3 тыс. участков.