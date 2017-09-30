Минобороны Польши: для успешной обороны стране необходимы две американские дивизии

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ВАРШАВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич считает, что в республике должно находиться две дивизии армии США, чтобы успешно обеспечивать оборону страны. Об этом он заявил в субботу в программе Польского телевидения.
"С точки зрения успешности обороны Польши, наверное, должно быть минимум две дивизии", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько американских солдат должно быть дислоцировано в стране, чтобы она чувствовала себя в безопасности.
По словам Мачеревича, в Основополагающем акте "Россия - НАТО", который ограничивает возможность размещения сил НАТО и США в Польше, речь идет о большом числе войск. "Без сомнения, две дивизии - это немного. Это столько, сколько нам нужно", - констатировал министр.
Военнослужащие НАТО сейчас дислоцированы на северо-востоке Польши в составе сформированного для укрепления восточного фланга альянса многонационального батальона в Ожише и Бемове Писком численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. Кроме того, в стране в рамках операции Atlantic Resolve находится американская танковая бригада численностью около трех тысяч военнослужащих. Они располагают несколькими сотнями единиц колесной техники, включая танки Abrams.