Багдад примет еще больше мер в ответ на референдум в Иракском Курдистане

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Центральные власти Ирака примут еще больше мер воздействия в ответ на проведенный в курдском регионе референдум о независимости. Об этом, как передает телеканал Al Arabiya, заявил в субботу официальный представитель канцелярии премьер-министра республики Саад аль-Хадиси, комментируя итоги внеочередного заседания парламента Иракского Курдистана в Эрбиле.

"Все его решения не имеют никакой юридической силы, - сказал он. - Багдад вскоре ответит принятием еще большего количества мер в ответ на референдум".

При этом спикер кабинета министров полностью исключил силовой сценарий разрешения нынешней ситуации. "Нам не хотелось бы даже просто думать о военном решении кризиса с референдумом, - подчеркнул он. - Для этого у нас достаточно политических, экономических и торговых возможностей".

Ранее в субботу курдский парламент полностью отверг все принятые после плебисцита федеральным правительством меры, призвав власти региона действовать далее "на основе итогов референдума" и назвав шаги центра "коллективным наказанием против всех курдских граждан".

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила в среду, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака.

Еще до обнародования официальных результатов парламент в Багдаде принял пакет мер в ответ на неконституционный, по их убеждению, шаг Эрбиля. Законодатели потребовали от правительства, в частности, отправить в спорные районы, подконтрольные курдам, иракские войска, заблокировать погрантерминалы, которые выходят за рамки контроля федерального правительства, вернуть нефтяные месторождения под юрисдикцию Министерства нефти, закрыть иностранные диппредставительства в Эрбиле. 29 сентября вступил в силу запрет на международное авиасообщение с аэропортами Иракского Курдистана. Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны.