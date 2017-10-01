В Каталонии пройдет референдум о независимости, который Мадрид считает незаконным

МАДРИД/БАРСЕЛОНА, 1 октября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева, Иван Батырев/. Референдум о независимости пройдет в воскресенье в Каталонии. Власти Испании считают данный плебисцит незаконным.

Избирательные участки должны открыться в 09:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 20:00 (21:00 мск). Правом голоса в регионе, население которого составляет около 7,5 млн, обладают более 5,3 млн человек. Каталонские власти обещают, что в течение дня будут открыты порядка 2,3 тыс. участков.

Барселона против Мадрида

По мнению каталонских властей, все, что происходит в настоящий момент, легально. Для этого ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создает правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулирует выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

Правительство пиренейского королевства подало в Конституционный суд (КС) иски о незаконности принятых региональными властями решений. После того, как КС принял жалобы к рассмотрению, действие одобренных законов должно быть автоматически приостановлено.

Центральное правительство ссылается на конституцию и говорит, что часть населения Испании, то есть каталонцы, не может определять будущее всей страны в целом. В основном законе государства отмечается, что референдум назначается королем по предложению председателя правительства, предварительно одобренному Конгрессом депутатов. Отдельное автономное сообщество не может провести юридически действительный плебисцит без согласования с Мадридом.

Прокуратура страны уже поручила полиции, работающей в регионе, принять меры, чтобы предотвратить референдум. Правоохранительным органам поручено конфисковать урны для голосования, избирательные бюллетени и прочий материал, имеющий отношение к плебисциту. Уже были изъяты миллионы единиц подобной продукции. Испанское агентство по защите данных также предупредило, что членов избирательных комиссий на референдуме могут ждать штрафы от €40 тыс. до €300 тыс.

Каталонской полиции (Моссос д'Эсквадра) приказано избегать применения силы при попытках не допустить проведения голосования. Кроме того, они должны постараться закрыть избирательные участки до 06:00 по местному времени (07:00 мск) воскресенья. Чтобы избежать такого развития событий, некоторые активисты "оккупировали" каталонские школы еще с пятницы.

Несмотря на происходящее, правительство Испании заверяет, что референдума не будет. Министр образования, культуры и спорта, официальный представитель правительства Иньиго Мендес де Виго отметил, что ответственные за организацию плебисцита ответят перед законом. Прокуратура уже представила иски против всех членов каталонского правительства после подписания указа о созыве плебисцита.

Чего боится Мадрид?

Сейчас главное опасение Мадрида вызывают возможные уличные беспорядки при попытках полиции не допустить голосования. В свою очередь главным рычагом властей Каталонии являются именно улицы. Ряд политических сил, выступающих за выход из состава Испании, просят население автономной области выйти на демонстрации, если Мадрид препятствует проведению плебисцита.

Одним из самых радикальных, хотя полностью законных шагов центрального правительства может стать применение 155-й статьи конституции страны, которая еще ни разу не применялась. Она позволяет фактически лишить Каталонию автономии. Использование подобного механизма должно быть обусловлено экстраординарными обстоятельствами в государстве.

Пока мало кто может предсказать реальное развитие событий как в день референдума, так и после. Сейчас от представителей различных каталонских партий можно услышать совершенно разные версии развития событий. Партия "Кандидаты за народное единство" настаивает, что объявить о разрыве с Испанией нужно в течение 48 часов после подведения итогов плебисцита. Некоторые сторонники коалиции "Вместе "за" полагают, что процесс займет полгода.

Борьба до последней минуты

До последнего дня перед референдумом Мадрид пытался противодействовать Барселоне, задействуя все возможные рычаги для срыва голосования. Так, в субботу, когда счет до начала плебисцита уже пошел на часы, гражданская гвардия Испании блокировала Центр телекоммуникаций и информационных технологий каталонских властей, который отвечает за проведение референдума и подсчет голосов. Правоохранители исполнили постановление испанского суда, потребовавшего заблокировать доступ к 29 программам, которые могут быть использованы для подсчета голосов или электронного голосования на плебисците.

Блокировка каталонского коммуникационного цента создала угрозу срыва голосования по техническим причинам. Власти Каталонии незамедлительно выступили с протестом, заявив, что эти действия Испании являются "еще одним доказательством неслыханной несоразмерности попыток государства применить репрессивные меры, дабы референдум не состоялся". "Граждане могут быть спокойны: завтра [в воскресенье] будем голосовать, голоса будут считаться и, если придется, пересчитываться", - заверил официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль.

Уличные акции

Эмоциональная напряженность в Каталонии и Испании в целом росла по мере приближения к референдуму день ото дня и к концу недели достигла пика. Акции в поддержку референдума за независимость в Барселоне и других районах Каталонии следовали одна за другой. Массовые митинги студентов, парад трактористов-фермеров, локальные акции с флагами и громкими лозунгами - все это предшествовало главному народному собранию, которое прошло в пятницу вечером у Магического фонтана Монжуика в Барселоне.

Большой митинг-концерт завершал агитационную кампанию в поддержку голосования за независимость Каталонии. По оценкам организаторов, в собрании приняли участие до 80 тыс. человек. Считая плебисцит нелегальным, его противники собственной агитации не вели.

Предполагалось, что суббота станет в Каталонии "днем тишины", когда агитационные митинги будут прекращены, однако, как убедились корреспонденты ТАСС, в этот день на улицу вышли уже сторонники единства Испании. Стихийные собрания испанских патриотов проходили во всех городах страны перед зданиями городских администраций. Призывы децентрализованно распространялись через социальные сети и приложения-мессенджеры.

Один из крупнейших таких митингов прошел в Мадриде на площади Сибелес возле столичной мэрии. По информации городской полиции, он собрал до 10 тыс. человек. Многие участники принесли с собой флаги пиренейского королевства. Они скандировали: "Они нас не обманут, Каталония - Испания", "[Главу Каталонии Карлеса] Пучдемона в тюрьму". Некоторые также выкрикивают известную в королевстве речевку: "Я испанец, я испанец, я испанец!".

Нашлись сторонники испанского единства и в Барселоне. Местный митинг проходил на площади Святого Иакова в старом городе, где одно напротив другого стоят здания городской администрации и Женералитата - каталонского регионального правительства. Собравшихся набралось несколько сотен, и они не смогли заполнить до конца даже не слишком обширную площадь. Они также скандировали лозунги с требованием отправить Карлеса Пучдемона в тюрьму и настаивали на том, что "Каталония - это Испания".

Новая жизнь для Каталонии

До сих пор ни власти Каталонии, ни местные эксперты не могут с уверенностью сказать, что произойдет после голосования на референдуме. "Создается впечатление, что и сам Пучдемон не знает", - поделился мнением один из работников каталонского международного пресс-центра. Правительство региона тщательно избегает прямых ответов на неудобные вопросы о плане действий на случай победы сторонников независимости.

На пресс-конференции в пятницу замглавы Каталонии Ориол Жункерас пообещал, что правительство будет "действовать ответственно" в первые дни после референдума, добавив, что результаты волеизъявления граждан "будут иметь полную законную силу" для властей региона. При этом он оставил без комментариев вопрос о возможности провозглашения каталонцами независимости сразу после голосования.

В свою очередь, глава региона Карлес Пучдемон на заключительном митинге заверил, что Каталония "уже победила в борьбе за суверенитет". "Мы уже победили, одержали верх над страхом, ложью и угрозами, преодолели давление авторитарного государства, которое не хотело дать нам пройти так далеко", - сказал он.

Как подчеркнул Пучдемон, уже в понедельник, 2 октября, когда станут известны итоги референдума, Каталония начнет путь к новой жизни. "В воскресенье мы начинаем движение в новое будущее. В понедельник мы пойдем вперед твердым и решительным шагом, облаченные суверенитетом и достоинством", - заявил он.