Глобализация стала девизом 68-й годовщины образования КНР

ПЕКИН, 1 октября. /ТАСС/. Китай намерен содействовать глобальным интеграционным процессам, объединить усилия с другими странами мира для образования "судьбоносного человеческого сообщества". Такой девиз провозгласил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в торжественной речи по случаю наступления 68-й годовщины образования КНР - праздника, который 1 октября дружно отмечают все китайские жители.

"Мы будем идти вместе со всей планетой рука об руку, продолжать проводить мирную внешнюю политику, опирающуюся на принципы независимости и самостоятельности, - подчеркнул глава правительства. - Китай преисполнен решимости защищать собственный государственный суверенитет, поддерживать безопасность, выступать в защиту принципов развития".

Праздник в преддверии 19-го съезда партии

Множество праздничных мероприятий пройдет в КНР в течение "золотой недели" (с 1 по 8 октября включительно - прим. ТАСС) отдыха по случаю знаменательной даты. А затем наступит не менее грандиозное событие - более 2,2 тыс. депутатов со всей страны 18 октября соберутся в Пекине, чтобы укрепить основы Коммунистической партии Китая (КПК), наметить новые направления в ее развитии. "Это событие ознаменует собой ключевой этап в формировании среднезажиточной прослойки населения", - подчеркнул премьер Госсовета.

По традиции тысячи жителей гостей китайской столицы соберутся на центральной площади Тяньаньмэнь, чтобы присутствовать на церемонии подъема государственного флага, которая состоится рано утром.

Накануне по случаю Дня памяти героев национальной и революционной борьбы, отмечаемого уже четвертый год 30 сентября, председатель КНР Си Цзиньпин и другие представители высшего руководства страны возложили венки к Памятнику народным героям. Глава государства почтил память тех, кто отдал свою жизнь за Родину, за ее независимость и счастье будущих поколений. "Благодаря им была проложена дорога к государственному процветанию", - отметил Си Цзиньпин.

В связи с праздником повсюду вывешиваются государственные флаги, на улицах царит чистота и порядок.

В День образования КНР Тибет станет ближе

Китайские власти приурочили к памятной дате тестовое открытие скоростной автомагистрали Линьчжи-Лхаса, которая позволит быстро добираться до Тибетского автономного района (Юго-Западный Китай). На строительство современной трассы с четырьмя полосами движения транспорта было потрачено более $5,7 млрд. В итоге передвижение по территории этого экономически отсталого региона станет более легким и комфортным. Это значит, что в ближайшее время там появятся новые инфраструктурные и прочие объекты, которые позволят повысить благосостояние местного населения.

Правительство КНР рассматривает Тибет как важное направление для развития туризма. В ближайшую неделю сотни миллионов китайцев отправятся в туристические поездки по стране или за рубеж, навестят своих родных и близких, проживающих в других городах. Многие из них, наверняка, захотят посетить высокогорные тибетские достопримечательности, укрывшиеся вдали от цивилизации. Тем более, что они теперь стали гораздо доступнее.

Что касается зарубежных направлений для путешествий, как сообщила газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на китайских туроператоров, в период "золотой недели" Россия войдет в число наиболее популярных стран среди отдыхающих из Китая.

Праздник Середины осени

В этом году мероприятия по случаю Дня образования КНР совпадут с традиционным праздником Середины осени ("Чжунцюцзе"), который в Китае на протяжении столетий встречают в полнолуние 15-го дня восьмого месяца по лунному календарю. Наряду с "Чуньцзе" (восточным Новым годом), "Цинминцзе" ("поминовение усопших") и "Дуаньуцзе" (также известен как Праздник драконьих лодок) он считается одним из четырех главных праздничных дат Поднебесной. В 2017 году "Чжунцюцзе" приходится на 4 октября.

Главным угощением в этот день станут "лунные пряники" со всевозможной начинкой и как правило круглой формы, которая символизирует диск естественного спутника Земли. Впрочем, современные лакомства в последнее время могут изготавливаться и иной формы.

В праздник Середины осени принято собираться семейным кругом, зазывать в дом многочисленных гостей. С 2008 года "Чжунцюцзе" включен правительством Китая в перечень национальных праздников, Госсовет КНР также внес его в партийный список Государственного нематериального культурного наследия.