Посол ЕС в РФ: Евросоюз должен быть частью "нормандского формата"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Европейскому союзу (ЕС) пора присоединиться к "нормандскому формату", чтобы разрешить конфликт на Украине и тем самым иметь возможность улучшить отношения с Россией. Такое мнение в воскресенье выразил глава представительства ЕС в России Вигаудас Ушацкас в статье британской газеты The Guardian.

"Нам необходимо больше сфокусироваться на преодолении кризиса на Украине, так как будет сложно нормализовать отношения [с Россией], пока он продолжается. Самое время для ЕС стать частью "нормандского формата", форума четырех держав, включающего Францию, Украину и Россию, и если у США есть специальный представитель по Украине, то почему он не должен быть у Евросоюза?", - написал дипломат.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на юго- востоке Украины. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.