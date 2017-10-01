Посол ЕС в РФ: Евросоюз должен быть частью "нормандского формата"

РФ изучает опыт Японии в части развития технологии блокчейнЭкономика и бизнес 1 октября, 4:40
Дворкович назвал Японию ключевым партнером России в АТРЭкономика и бизнес 1 октября, 4:26
"Лилль" обвинил "Амьен" в необеспечении безопасности на арене, где пострадали 29 фанатовСпорт 1 октября, 3:43
Шакил О'Нил, Тони Кукоч и Душан Ивкович введены в Зал славы FIBAСпорт 1 октября, 2:13
Бриедис победил Переса и вышел в полуфинал Всемирной суперсерии боксаСпорт 1 октября, 1:10
Сибиряки отстояли Кубок президента по самбоСпорт 1 октября, 1:02
Чемпионат России по боксу стартует в чеченской столицеСпорт 1 октября, 0:34
С 1 октября продавцы с выручкой более 40 млн руб. обязаны принимать карты "Мир"Экономика и бизнес 1 октября, 0:32
В России начинает действовать ускоренный порядок снятия ограничения выезда должниковОбщество 1 октября, 0:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Европейскому союзу (ЕС) пора присоединиться к "нормандскому формату", чтобы разрешить конфликт на Украине и тем самым иметь возможность улучшить отношения с Россией. Такое мнение в воскресенье выразил глава представительства ЕС в России Вигаудас Ушацкас в статье британской газеты The Guardian.
"Нам необходимо больше сфокусироваться на преодолении кризиса на Украине, так как будет сложно нормализовать отношения [с Россией], пока он продолжается. Самое время для ЕС стать частью "нормандского формата", форума четырех держав, включающего Францию, Украину и Россию, и если у США есть специальный представитель по Украине, то почему он не должен быть у Евросоюза?", - написал дипломат.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на юго- востоке Украины. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.