Италия высылает посла КНДР в стране

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Италия приняла решение выслать посла КНДР в Риме. Об этом в воскресенье в интервью газете La Repubblica заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.
"Мы приняли серьезное решение, а именно остановить процедуру аккредитации посла КНДР. Посол обязан покинуть Италию", - сказал министр.
Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и КНДР, и США квалифицируют как межконтинентальные. Совет Безопасности ООН в связи с этим принял две резолюции, касающиеся КНДР и резко ужесточающие режим международных санкций в отношении нее. Кроме того, Пхеньян заявил о возможности проведения вскоре ядерного испытания в Тихом океане, а президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением КНДР.