В КНДР пригрозили устроить США ядерную катастрофу и превратить страну в "море огня"

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. КНДР пригрозила США ядерной катастрофой в случае продолжения станционной политики и отправки стратегических бомбардировщиков к Корейскому полуострову. Об этом говорится в заявлении представителя комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе, распространенном в воскресенье агентством ЦТАК.
"Мы в очередной раз напоминаем, что наши силы находятся в полной боевой готовности. Использование санкционной дубинки и направление бомбардировщиков являются актами самоубийства, которые ведут к ядерной катастрофе, способной превратить территорию США в море огня", - говорится в нем.
КНДР в очередной раз подвергла критике заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся страны, и назвала его "сумасшедшим американским стариком".
В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.