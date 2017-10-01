Ситуация в Каталонии. Онлайн

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В воскресенье в 09:00 по местному времени (10:00 мск) в Каталонии открылись участки для голосования по референдуму о независимости. Испанские власти считают плебисцит незаконным.
Население региона составляет около 7,5 млн, где правом голоса обладают более 5,3 млн человек. Правительство Каталонии обещает, что в течение дня будут открыты порядка 2,3 тыс. участков.
Гражданская гвардия Испании кувалдой выломала дверь на избирательном участке в Сан-Жульян-де-Рамис, где должен был голосовать глава Каталонии Карлес Пучдемон. Об этом сообщила в воскресенье газета El Periodico.
МВД Испании и гражданская гвардия исполняют решение суда и изымают материал для референдума о независимости Каталонии.
Национальная полиция разместила в Twitter снимки урн для голосования и избирательных бюллетеней, которые были конфискованы в Барселоне.10:19:30 01.10.2017
В Сан Франциско проходит демонстрации в поддержку референдума в Каталонии.10:04:54 01.10.2017 10:04:22 01.10.2017
В Каталонии началось голосование на референдуме о независимости от Испании. Избирательные участки, работа которых не была блокирована испанскими властями, открылись в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Ожидается, что они будут работать до 20:00 (21:00 мск).
09:59:51 01.10.2017
Каталонцы настроены решительно. "Мы не хотим ждать, мы хотим голосовать", - пишет один из местных жителей, выложив в соцсети фото с избирательного участка, где собрались люди, ожидающие начала референдума.09:23:06 01.10.2017
Референдум состоится, несмотря на все препятствия, заявляют каталонские власти.09:18:21 01.10.2017 09:11:12 01.10.2017
Каталонские власти планируют разрешить жителям региона голосовать на любом избирательном участке вне зависимости от регистрации.08:53:19 01.10.2017
Газета El Periódico сообщает, что полиция начала изымать урны для голосования на референдуме.00:07:07 01.10.2017
Избирательные участки должны открыться в 09:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 20:00 (21:00 мск). Каталонские власти обещают, что в течение дня будут открыты порядка 2,3 тыс. участков.00:03:08 01.10.2017
До главного события в новейшей истории Каталонии и всей Испании остаются считанные часы. На улицах вывешены красно-желтые флаги, а местные жители убеждены: никакие препоны, чинимые Мадридом, не помешают им в воскресенье проголосовать за самостоятельность своего края, передает корреспондент ТАСС с места событий.