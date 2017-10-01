Жители Каталонии приступили к голосованию на референдуме о независимости от Испании

БАРСЕЛОНА/МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Голосование на референдуме о независимости от Испании началось в воскресенье в Каталонии.

Избирательные участки, работа которых не была блокирована испанскими властями, открылись в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Ожидается, что они будут работать до 20:00 (21:00 мск).

Правом голоса в регионе, население которого составляет около 7,5 млн, обладают более 5,3 млн человек. Каталонские власти обещали, что для голосования будут открыты порядка 2,3 тыс. участков. Однако центральное правительство Испании, считая данный плебисцит незаконным, приняло меры для противодействия его проведению, в результате чего значительная часть помещений для голосования была закрыта еще с субботы. Несмотря на это, каталонское правительство заявило в воскресенье, что гарантирует проведение референдума, несмотря на все препятствия Мадрида.

Позиция Мадрида

Как сообщили в субботу вечером в МВД пиренейского королевства, правоохранительные органы установили, что "в течение дня большая часть этих помещений и общественных зданий была закрыта". В министерстве отметили, что лишь в некоторых потенциальных избирательных участках находились люди.

До этого в субботу испанские власти также блокировали силами Гражданской гвардии работу каталонского Центра телекоммуникаций и информационных технологий, который отвечал за процесс голосования и подсчета бюллетеней. После этого власти королевства заявили о том, что считают референдум де-факто аннулированным. "Нелегальный плебисцит, организованный властями Каталонии, уже аннулирован правовым государством", - заявил министр образования, культуры и спорта, официальный представитель правительства Иньиго Мендес де Виго.

Ответ Барселоны

Власти Каталонии, в свою очередь, настаивают на том, что референдум состоится, несмотря на все чинимые Мадридом препятствия. Это в очередной раз подтвердил в воскресенье утром официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль. "Правительство подтверждает, что сможет провести референдум согласно своим обязательствам", - сказал он.

Представитель правительства также сообщил, что каталонские власти приняли решение упростить процедуру голосования с учетом проблем, вызванных закрытием многих участков. "Для тех граждан, чьи участки оказались закрыты, сообщаем, что мы разработали специальную электронную систему. Имея при себе паспорт или удостоверение личности, любой человек сможет проголосовать на любом участке, потому что на каждом столе для голосования будет система для проверки единого списка избирателей", - сообщил он.