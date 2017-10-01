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Times: Букингемский дворец был возмущен поведением Мэй при формировании правительства

Международная панорама
1 октября, 11:23 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 1, октября. /ТАСС

По данным газеты, премьер-министра Великобритании обвинили в том, что она своими действиями ввела в заблуждение королеву Елизавету II

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ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Букингемский дворец был возмущен поведением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая нарушила протокол формирования правительства меньшинства. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times.

По ее данным, Мэй после проведенных в июне этого года парламентских выборов заверила королеву, что она достигла сделки о сотрудничестве с североирландской Демократической юнионистской партией (ДЮП), однако ей понадобилось еще более двух недель, чтобы согласовать ее положения. Эта задержка привела к тому, что на несколько дней была отложена тронная речь королевы, в которой правительство излагает основные законодательные инициативы на ближайший парламентский год. В свою очередь, промедление привело к нарушению графика Королевских скачек Royal Ascot, которые по традиции посещает Елизавета II и другие члены королевской семьи.

Консервативная партия одержала победу на состоявшихся 8 июня в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборах, но потеряла правящее большинство в Палате общин. Тори смогли получить 318 мест в 650-местной нижней палате парламента. Мэй сформировала по итогам волеизъявления правительство меньшинства, договорившись 26 июня с ДЮП по вопросу оказания консерваторам парламентской поддержки при принятии законодательных инициатив со стороны 10 североирландских депутатов-юнионистов.

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