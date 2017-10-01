Кандидат в президенты Киргизии назвал провокацией задержание властями его сторонника

БИШКЕК, 1 октября. /ТАСС/. Задержание сотрудниками правоохранительных органов Киргизии за попытку государственного переворота депутата парламента Канатбека Исаева, который считается сторонником кандидата в президенты Омурбека Бабанова, является провокацией. Такую позицию Бабанов изложил в воскресенье на пресс-конференции в Бишкеке.

"Задержание Исаева - это провокация в пользу одного из кандидатов в президенты", - утверждал он. Политик увязывает арест с поддержкой парламентарием его позиции. "Считаю, что подобная провокация специально организована, чтобы убедить президента Алмазбека Атамбаева в том, что я готовлю госпереворот", - сказал Бабанов.

По его мнению, провокаторы хотят "столкнуть Бабанова с Атамбаевым". "Я никогда не делал никаких переворотов и не собираюсь этого делать", - заверил кандидат. При этом он подчеркнул, что, согласно опросам общественного мнения, уверенно лидирует в предвыборной гонке, набирая "около 60% голосов избирателей". "Поэтому мне нет никакого смысла идти незаконным путем", - добавил политик.

Исаев был задержан в субботу сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности Киргизии в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. По версии следствия, депутат финансировал членов организованных преступных групп, которые должны были в случае поражения Бабанова на выборах начать массовые беспорядки и вооруженный захват власти.

Выборы президента республики назначены на 15 октября. В данный момент на эту должность претендуют 12 человек. Согласно рейтингам и мнению местных экспертов, фаворитами гонки являются бывшие премьер-министры Бабанов и Сооронбай Жээнбеков. Действующий глава государства Атамбаев не имеет права выставлять свою кандидатуру, поскольку закон запрещает гражданам занимать высший пост более одного шестилетнего срока.