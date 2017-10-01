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Опрос: почти половина японцев хочет видеть Абэ премьером, но рейтинг кабмина вновь упал

Международная панорама
1 октября, 11:44 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 1, октября. /ТАСС

По данным агентства Kyodo, доля граждан страны, не поддерживающих политику правительства, составляет 46,2%

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ТОКИО, 1 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 45,9% жителей Японии хотят, чтобы Синдзо Абэ остался на посту премьер-министра страны, однако рейтинг поддержки его правительства вновь опустился. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, опубликованного в воскресенье агентством Kyodo.

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При этом 33% опрошенных считают, что следующим премьером должна стать губернатор Токио Юрико Коикэ, которая недавно возглавила новую партию, получившую название "Партия надежды".

Результаты исследования Kyodo показывают, что ситуация с рейтингом поддержки Абэ на фоне роспуска нижней палаты парламента вновь ухудшилась после непродолжительного периода роста в августе - сентябре. Сейчас этот показатель составляет 40,6%, что на 3,9 п.п. ниже, чем в начале сентября. Число людей, не поддерживающих политику кабинета министров, практически не изменилось и составило 46,2%.

Также, по данным агентства, на предстоящих внеочередных выборах в парламент за правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) готовы проголосовать 24,1% респондентов, а за "Партию надежды" - 14,8%.

Правительство страны по представлению Абэ 28 сентября постановило распустить ключевую нижнюю палату парламента и провести досрочные всеобщие выборы. Ожидается, что они пройдут 22 октября. Соответствующее решение глава правительства объясняет желанием заручиться поддержкой общественности для осуществления экономических реформ и продолжения текущей политики в области безопасности на фоне ухудшения обстановки на Корейском полуострове. Он надеется сохранить лидирующие позиции ЛДП, удерживающей большинство в обеих палатах парламента, воспользовавшись фактическим развалом Демократической партии и общей сложной обстановкой в лагере оппозиции.

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Персоны
Абэ, Синдзо Коикэ, Юрико
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