Глава МИД ФРГ приветствовал готовность США начать прямые переговоры с Пхеньяном

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БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль приветствовал предложение США о начале прямых переговоров с Пхеньяном, направленных на урегулирование кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении внешнеполитическое ведомство Германии.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.
"Это верное направление и большой, смелый шаг для США, - отметил Габриэль. - КНДР следует посоветовать сейчас всерьез принять это предложение о переговорах".
Одновременно глава МИД выразил надежду, что "подобное предложение последует и Ирану". "Разрыв США соглашения по атомной программе с Ираном подорвал бы доверие" к заявленным усилиям Вашингтона по налаживанию прямых контактов с КНДР, считает он.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон в беседе с журналистами сообщил, что Вашингтон зондирует возможность возобновления переговоров с КНДР. Как отметила газета "Вашингтон пост", шеф американской дипломатии подтвердил, что США находятся в прямом контакте с Северной Кореей, стараясь решить, открыто или нет правительство в Пхеньяне для идеи начала таких переговоров. "Мы прощупываем [этот вопрос], так что следите за дальнейшим развитием событий", - заявил руководитель внешнеполитического ведомства США. "Мы спрашиваем [у властей КНДР]: хотели бы вы вести переговоры? У нас есть линии связи с Пхеньяном", - подчеркнул Тиллерсон.