На референдуме в Каталонии работают 73% столов регистрации для голосования

БАРСЕЛОНА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Каталонии обеспечили работу 73% столов регистрации для голосования на референдуме о независимости региона от Испании. Об этом сообщил на пресс-конференции в воскресенье в Барселоне официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль.

"Открыты 73% столов, то есть - три четверти от предусмотренного", - сказал он.