Власти Каталонии призвали мировое сообщество обратить внимание на проблемы в их регионе

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БАРСЕЛОНА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Каталонии призвали международное сообщество обратить пристальное внимание на ситуацию в регионе на фоне референдума о независимости. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции в Барселоне официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль, подчеркнув, что данная проблема уже вышла на общеевропейский уровень.
"Это не внутренняя проблема Испании, это уже проблема Евросоюза", - сказал он.