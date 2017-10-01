El Pais: против каталонской полиции будут приняты меры из-за ее бездействия

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Прокуратура Испании примет меры против каталонской полиции, сотрудники которой не стали этим утром препятствовать открытию участков для голосования на референдуме о независимости. Об этом в воскресенье пишет газета El Pais.

Источник в прокуратуре, на который ссылается издание, выразил недовольство региональными правоохранительными органами. По его словам, каталонская полиция обманула доверие судей и прокуроров, веривших, что она будет следовать указаниям.

Испанские стражи порядка должны закрыть учебные заведения и изъять все, что связано с плебисцитом. Ранее стало известно, что сотрудники полиции не опечатали помещения, которые являются потенциальными участками для голосования. Большинство участков с пятницы было занято активистами, которые таким образом пытались предотвратить закрытие помещений.