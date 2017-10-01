Иракский Курдистан подал жалобу на Багдад в ИКАО из-за запрета на международные авиарейсы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Иракского Курдистана направили официальную жалобу на федеральное правительство Ирака в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) после введенного Багдадом запрета на воздушное сообщение с курдской автономией. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Ирака, член Высшего совета по референдуму Иракского Курдистана Хошияр Зибари.

По его словам, которые приводит в воскресенье новостной портал Shafaq News, авиаэмбарго "препятствует доставке гуманитарной помощи для временно перемещенных лиц".

Указ властей в Багдаде о приостановке международного воздушного сообщения с курдской автономией вступил в силу вечером 27 сентября. Эта мера стала ответом на отказ курдского руководства передать аэропорты в городах Эрбиль и Сулеймания под надзор федеральных органов после проведенного в Иракском Курдистане референдума о независимости. Запрет не распространяется на внутренние рейсы.

Плебисцит, признанный иракскими власти неконституционным, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила в среду, что свыше 90% его участников высказались за отделение от Ирака.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, статус которого юридически закреплен в Конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.