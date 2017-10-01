Власти Каталонии создали интернет-страницу для онлайн-голосования на референдуме

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Каталонии создало страницу на сайте Wordpress, чтобы жители региона могли в режиме онлайн проголосовать на референдуме о независимости автономии. Однако, как сообщила в воскресенье газета Сonfidencial, доступ к ресурсу был заблокирован.

По информации газеты, для участия в голосовании пользователям необходимо было ввести номер удостоверения личности и телефон, оформленный на имя владельца. Изначально, планировалось, что онлайн-голосование продлится до 23:59 1 октября (2 октября 00:59 мск), однако спустя полтора часа ресурс был закрыт по требованию испанских властей.

В воскресенье в Каталонии проходит референдум о независимости автономии от Испании. По меньшей мере 38 человек пострадали в результате действий правоохранительных органов, которые пытаются не допустить проведения плебисцита.