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Вице-премьер Испании просит власти Каталонии прекратить проведение референдума

Международная панорама
1 октября, 15:32 дата обновления: 1 октября, 15:49 UTC+3

Силы безопасности страны "исполняют судебные постановления и действуют соразмерно", заявила министр территориального управления Сорайя Саенс де Сантамария

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МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Испании настаивает на том, чтобы власти Каталонии немедленно прекратили проведение референдума о независимости автономии. Об этом заявила в воскресенье вице-премьер, министр территориального управления Сорайя Саенс де Сантамария.

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"Продолжение этого фарса ни к чему не приведет, ему нужно незамедлительно положить конец", - сказала она.

Политик возложила ответственность за происходящее на каталонские власти. "Испания - сильная и консолидированная демократия, в которой права и обязанности подданных находятся выше желаний правителей", - подчеркнула она.

"Правовое государство продемонстрировало, что оно работает", - добавила Саенс де Сантамария. По ее словам, силы безопасности страны "исполняют судебные постановления и действуют соразмерно".

В воскресенье в Каталонии стартовало голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данное волеизъявление незаконным. Сейчас по всему региону правоохранительные органы пытаются предотвратить плебисцит, изымая урны и бюллетени и закрывая участки.

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