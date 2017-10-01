Вице-премьер Испании просит власти Каталонии прекратить проведение референдума

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Испании настаивает на том, чтобы власти Каталонии немедленно прекратили проведение референдума о независимости автономии. Об этом заявила в воскресенье вице-премьер, министр территориального управления Сорайя Саенс де Сантамария.

"Продолжение этого фарса ни к чему не приведет, ему нужно незамедлительно положить конец", - сказала она.

Политик возложила ответственность за происходящее на каталонские власти. "Испания - сильная и консолидированная демократия, в которой права и обязанности подданных находятся выше желаний правителей", - подчеркнула она.

"Правовое государство продемонстрировало, что оно работает", - добавила Саенс де Сантамария. По ее словам, силы безопасности страны "исполняют судебные постановления и действуют соразмерно".

В воскресенье в Каталонии стартовало голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данное волеизъявление незаконным. Сейчас по всему региону правоохранительные органы пытаются предотвратить плебисцит, изымая урны и бюллетени и закрывая участки.