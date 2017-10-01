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Экс-глава британской спецслужбы обвинил КНДР в кибератаке на систему здравоохранения

Международная панорама
1 октября, 16:10 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 1, октября. /ТАСС

По словам Роберта Ханнигана, от вирусной атаки в прошлом мае пострадали 48 филиалов Национальной службы здравоохранения, а также произошел сбой в работе скорой помощи

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ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Бывший глава британского Центра правительственной связи (ЦПС - аналог Агентства национальной безопасности США) Роберт Ханниган обвинил КНДР в осуществлении кибератаки на Национальную службу здравоохранения (NHS) и предположил, что Пхеньян может атаковать финансовые институты Соединенного Королевства. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в воскресенье газетой The Sunday Times.

"Их ракеты не долетят до Великобритании, однако их кибератаки поразили NHS и другие части Европы", - считает он. "Поскольку санкции бьют еще сильнее, Северная Корея будет еще больше нуждаться в иностранной валюте", - продолжил экс-глава британской спецслужбы, предположив, что атаки КНДР "могут осуществляться за пределами страны с привлечением сторонних криминальных групп".

От вирусной атаки в мае этого года пострадали 48 филиалов NHS по всей стране, включая больницы, поликлиники и фонды здравоохранения, что привело к отмене в медучреждениях приема амбулаторных больных, нарушениям в работе службы скорой помощи и сбою в проведении запланированных хирургических операций.

Ханниган объявил о своем уходе с поста главы ЦПС в январе этого года, проработав в этой должности с 2014 года. После него спецслужбу возглавил Джереми Флеминг, который на протяжении 20 лет был заместителем генерального директора службы британской контрразведки.

Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) - спецслужба Великобритании со штаб-квартирой в Челтнеме, она отвечает за радиоэлектронную разведку и защиту правительственной и военной информации.

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