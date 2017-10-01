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Явка на референдуме в Каталонии к середине дня составила 50%

Международная панорама
1 октября, 16:12 UTC+3

Правом голоса в регионе обладают более 5,3 млн человек

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БАРСЕЛОНА, 1 октября. /ТАСС/. Уровень явки на референдуме по вопросу о независимости от Испании, который проходит в воскресенье в Каталонии, составил к середине дня более 50%. Об этом сообщил журналистам официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль.

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"В данный момент нам сообщают, что уже есть 50% явки", - проинформировал он.

Правом голоса в регионе, население которого составляет около 7,5 млн, обладают более 5,3 млн человек. Каталонские власти обещали, что для волеизъявления будут открыты порядка 2,3 тыс. участков. Однако центральное правительство Испании, считая данный плебисцит незаконным, приняло меры для противодействия его проведению, в результате чего значительная часть помещений для голосования была закрыта еще с субботы.

Тем не менее правительство Каталонии приняло ряд мер, чтобы обеспечить возможность волеизъявления даже при закрытых участках. В частности, в воскресенье утром было объявлено о введении единого реестра избирателей, чтобы позволить гражданам голосовать без привязки к месту жительства. Нынешний плебисцит, настаивают в Барселоне, полностью легитимен, и его результат будет иметь законную силу.

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