Власти Каталонии возложили вину за беспорядки на референдуме на правительство Испании

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БАРСЕЛОНА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Испании несет всю полноту ответственности за беспорядки и насилие во время референдума по вопросу о независимости, который проходит в воскресенье в Каталонии. Об этом заявил журналистам официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль.
"Возлагаем ответственность за то, что происходит в Каталонии, на председателя правительства Мариано Рахоя и министра внутренних дел Хуана Игнасио Соидо", - сказал он.
Как подчеркнул Туруль, власти Каталонии не приемлют насилия, которое, по их мнению, было спровоцировано возле избирательных участков с подачи сотрудников правоохранительных органов, подчиняющихся Мадриду. "Действия полиции и Гражданской гвардии не отвечают критериям пропорциональности, они соответствуют лишь принципу "покажем им", - отметил он.
По словам Туруля, в настоящее время имеются данные о 337 пострадавших в Каталонии в результате действий испанской полиции. Люди получили ранения в ходе столкновений со стражами порядка, которые пытались воспрепятствовать работе участков в регионе.
Плебисцит был назначен каталонским правительством в одностороннем порядке без согласия на то Мадрида, который считает голосование незаконным. В Барселоне настаивают, что референдум легитимен, и утверждают, что результат волеизъявления будет иметь законную силу.