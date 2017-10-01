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Сами Насери заявил, что не боится возможных санкций Украины из-за посещения Крыма

Международная панорама
1 октября, 16:30 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 1, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что актер попал в базу данных сайта "Миротворец"

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ЯЛТА, 1 октября. /ТАСС/. Французский актер Сами Насери заявил, что не боится внесения в базу украинского сайта "Миротворец" и возможных санкций Украины из-за посещения Крыма.

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Актер Сами Насери прибыл в Крым для участия в "Форуме Мира"

"Санкции? Нет, не страшно. Актеры - люди мира, и я приехал сюда с миром", - сказал он в воскресенье журналистам в Ялте.

Ранее сообщалось, что украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных Насери за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".

Актер прибыл в Крым для участия IV Международном "Форуме Мира", который состоится в Ялте 1 октября.

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