Сами Насери заявил, что не боится возможных санкций Украины из-за посещения Крыма

ЯЛТА, 1 октября. /ТАСС/. Французский актер Сами Насери заявил, что не боится внесения в базу украинского сайта "Миротворец" и возможных санкций Украины из-за посещения Крыма.

"Санкции? Нет, не страшно. Актеры - люди мира, и я приехал сюда с миром", - сказал он в воскресенье журналистам в Ялте.

Ранее сообщалось, что украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных Насери за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".

Актер прибыл в Крым для участия IV Международном "Форуме Мира", который состоится в Ялте 1 октября.