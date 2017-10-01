Полиция расследует гибель трех человек в Барселоне

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МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Каталонская полиция (Mossos d'Esquadra) расследует гибель трех человек в испанской Барселоне.
Об этом сообщили в воскресенье правоохранительные органы в Twitter.
"Расследуем смерть трех человек в одном из домов района Сан Марти", - говорится в комментарии. Других подробностей пока не приводится.
Estem investigant la mort de tres persones a un immoble de Sant Martí (Barcelona)— Mossos (@mossos) October 1, 2017