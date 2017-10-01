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Мэр Барселоны сообщила о 460 пострадавших в ходе референдума в Каталонии

Международная панорама
1 октября, 18:04 дата обновления: 1 октября, 18:08 UTC+3

Глава города потребовала от полиции немедленно прекратить действия в отношении населения

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МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Порядка 460 человек пострадали в воскресенье в испанской автономной области Каталония в ходе референдума о независимости. Об этом сообщила мэр Барселоны Ада Колау.

"Около 460 человек уже пострадали в Каталонии, - написала она на своей странице в Twitter. - Как мэр Барселоны я требую немедленного прекращения полицейских действий против беззащитного населения".

В воскресенье в Каталонии стартовало голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум незаконным. Сейчас по всему региону правоохранительные органы пытаются предотвратить проведение плебисцита, изымая урны и бюллетени и закрывая участки.

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