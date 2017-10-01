Мэр Барселоны сообщила о 460 пострадавших в ходе референдума в Каталонии

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МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Порядка 460 человек пострадали в воскресенье в испанской автономной области Каталония в ходе референдума о независимости. Об этом сообщила мэр Барселоны Ада Колау.
"Около 460 человек уже пострадали в Каталонии, - написала она на своей странице в Twitter. - Как мэр Барселоны я требую немедленного прекращения полицейских действий против беззащитного населения".
Over 460 people injured in Catalonia already. As Mayor of BCN I demand an immediate end to police charges against the defenceless population https://t.co/412z6Jacap— Ada Colau (@AdaColau) October 1, 2017
В воскресенье в Каталонии стартовало голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум незаконным. Сейчас по всему региону правоохранительные органы пытаются предотвратить проведение плебисцита, изымая урны и бюллетени и закрывая участки.