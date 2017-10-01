В Латвии вновь предлагают снести памятник советским воинам-освободителям Риги

РИГА, 1 октября. /ТАСС/. Памятник советским воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков вновь предлагают снести. Сбор подписей под соответствующей петицией начался в воскресенье на официальном интернет-портале общественных инициатив Латвии. Если эту идею поддержат не менее 10 тыс. граждан республики, то она будет передана на рассмотрение в Сейм (парламент).

Автор этой идеи, житель страны Угис Полис утверждает, что этот монумент "напоминает латышскому народу об огромных страданиях от советской "оккупации". "В наши дни памятник Победы давно уже не является местом памяти советских ветеранов-освободителей, а превратился в место проведения политического мероприятия 9 мая", - полагает он.

По мнению Полиса, снести монумент нужно за государственные средства, с привлечением еврофондов или же на всенародные пожертвования. Автор петиции также напоминает, что схожая инициатива, собравшая подписи свыше 10 тыс. граждан Латвии, была в прошлом году отклонена Сеймом, поскольку заключенный ранее с Россией договор предусматривает взаимное сохранение мемориалов и мест массовых захоронений. Полис предлагает снести памятник, игнорируя это соглашение.

Каждый год 9 мая у монумента Советским воинам-освободителям в Риге собираются порядка 200 тыс. жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.