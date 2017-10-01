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Минфин США: новая налоговая реформа в стране разработана не в интересах богатых

Международная панорама
1 октября, 18:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, октября. /ТАСС

Стивен Мнучино тметил, что снижение налоговой нагрузки на людей с наибольшим доходом компенсируется "ликвидацией почти всех видов налоговых льгот" для них

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НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Предложения по новой реформе налоговой системы в США не составлены таким образом, чтобы наибольшую выгоду из нее извлекли самые состоятельные граждане, в том числе президент Дональд Трамп. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала ABC министр финансов страны Стивен Мнучин.

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"Это не тот случай, когда налоги сокращают в интересах богатых", - сказал он. Министр отметил, что снижение налоговой нагрузки на людей с наибольшим доходом компенсируется "ликвидацией почти всех видов налоговых льгот" для них.

Он назвал безосновательными утверждения ряда СМИ и экспертов о том, что реформа будет чрезвычайно выгодна и самому американскому лидеру, являющемуся крупным предпринимателем-миллиардером. "Мы приложим все силы, чтобы у богатых не было возможности платить меньше налогов, чем они должны, это касается президента и всех остальных", - подчеркнул Мнучин. На реплику журналиста, указавшего, что Трамп так и не опубликовал свои налоговые декларации, глава минфина ответил: "Думаю, американской общественности будет достаточно информации, которая у нее есть".

Трамп 27 сентября представил в Индианаполисе (штат Индиана) реформу, предполагающую, в частности, уменьшение корпоративного налога с 35% до 20%. Кроме того, в числе инициатив - ликвидация существующих в настоящее время семи ступеней подоходной налоговой шкалы - от 10% до 39,6%. Вместо них предполагается ввести три ступени - 12%, 25% и 35%. При этом за Конгрессом может остаться право повысить налоги для наиболее состоятельных граждан.

Во время предвыборной гонки Трамп, который являлся кандидатом от республиканцев, не раз обещал, став президентом, значительно снизить налоги. Он, в частности, заявлял о готовности уменьшить корпоративный налог до 15%. Во время предвыборной кампании политик также выступал за то, чтобы зафиксировать верхнюю планку подоходного налога на уровне 25%. Эти меры, как утверждал тогда он, позволят американской экономике расти на 3-6% в год.

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