HRW: властям Испании следует избегать насилия в связи с референдумом в Каталонии

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НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призывает испанские власти избегать чрезмерного применения силы в отношении участников референдума в Каталонии.
Об этом говорится в заявлении представителя HRW Картика Раджа, размещенном в воскресенье в Twitter организации.
"Хотя высшая судебная инстанция Испании постановила, что референдум в Каталонии не следует проводить, государство обязано гарантировать право на проведение мирных собраний и свободу слова, - указал Радж. - Это в равной степени относится к тем, кто выступает против независимости и к тем, кто ее поддерживает. В случаях, когда полиция применяет силу для поддержания общественного порядка, ей следует гарантировать, что ее действия ограничены рамками необходимого и являются соразмерными".
#CatalanReferendum @HRW calls on authorities to respect right to peaceful assembly & free expression & refrain from excessive use of force. pic.twitter.com/AUX5K8UhIk— Kartik Raj (@Kartik__Raj) 1 October 2017
По данным мэра Барселоны Ады Колау, в испанской автономной области Каталония в ходе референдума о независимости пострадали порядка уже 460 человек.