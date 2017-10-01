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HRW: властям Испании следует избегать насилия в связи с референдумом в Каталонии

Международная панорама
1 октября, 18:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, октября. /ТАСС

По мнению представителя организации Human Rights Watch Картика Раджа, в случаях, когда полиция применяет силу, она должна гарантировать, что ее действия являются соразмерными

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НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призывает испанские власти избегать чрезмерного применения силы в отношении участников референдума в Каталонии.

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Об этом говорится в заявлении представителя HRW Картика Раджа, размещенном в воскресенье в Twitter организации.

"Хотя высшая судебная инстанция Испании постановила, что референдум в Каталонии не следует проводить, государство обязано гарантировать право на проведение мирных собраний и свободу слова, - указал Радж. - Это в равной степени относится к тем, кто выступает против независимости и к тем, кто ее поддерживает. В случаях, когда полиция применяет силу для поддержания общественного порядка, ей следует гарантировать, что ее действия ограничены рамками необходимого и являются соразмерными".

По данным мэра Барселоны Ады Колау, в испанской автономной области Каталония в ходе референдума о независимости пострадали порядка уже 460 человек.

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