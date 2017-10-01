Глава МВД Франции прибыл в Марсель после инцидента на вокзале города

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Глава МВД Франции Жерар Колон прибыл в Марсель, где в воскресенье днем неизвестный мужчина совершил нападение на прохожих, смертельно ранив двух человек. Об этом министр сообщил в своем Twitter.

"Я только что прибыл в Марсель, где уже встретился с префектом полиции департамента Буш-дю-Рон", - написал Колон. Ожидается, что в ближайшее время министр сделает заявление в связи с этим инцидентом.

Je viens d’arriver à #Marseille où j’ai fait un premier point avec le Préfet de Police des Bouches du Rhône.

Nous nous rendons sur place. pic.twitter.com/lmHXrJUYJC — Gérard Collomb (@gerardcollomb) October 1, 2017

Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп в Twitter выразил слова поддержки семьям жертв нападения, заверив, что государство сделает все возможное для обеспечения безопасности граждан.

Colère et tristesse pour les victimes. Soutien aux militaires et policiers de Sentinelle qui nous protègent. Nous ne baissons pas la garde. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) October 1, 2017

В воскресенье днем мужчина 25-30 лет с ножом напал на прохожих на крупнейшем вокзале Марселя Сен-Шарль. По данным МВД Франции, в результате атаки погибли две женщины. Преступник был ликвидирован на месте. Документов при нем обнаружено не было.

В настоящий момент вокзал продолжает оставаться закрытым, движение поездов приостановлено.