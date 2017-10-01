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Глава МВД Франции прибыл в Марсель после инцидента на вокзале города

Международная панорама
1 октября, 19:11 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 1, октября. /ТАСС

Ожидается, что в ближайшее время министр сделает заявление в связи со случившимся

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Вокзал Сен-Шарль в Марселе

© STAN MARCELJA/EPA

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Глава МВД Франции Жерар Колон прибыл в Марсель, где в воскресенье днем неизвестный мужчина совершил нападение на прохожих, смертельно ранив двух человек. Об этом министр сообщил в своем Twitter.

"Я только что прибыл в Марсель, где уже встретился с префектом полиции департамента Буш-дю-Рон", - написал Колон. Ожидается, что в ближайшее время министр сделает заявление в связи с этим инцидентом.

Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп в Twitter выразил слова поддержки семьям жертв нападения, заверив, что государство сделает все возможное для обеспечения безопасности граждан.

В воскресенье днем мужчина 25-30 лет с ножом напал на прохожих на крупнейшем вокзале Марселя Сен-Шарль. По данным МВД Франции, в результате атаки погибли две женщины. Преступник был ликвидирован на месте. Документов при нем обнаружено не было.

В настоящий момент вокзал продолжает оставаться закрытым, движение поездов приостановлено. 

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