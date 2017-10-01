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Макрон назвал инцидент на вокзале в Марселе варварским актом

Международная панорама
1 октября, 19:44 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 1, октября. /ТАСС

Президент Франции также отметил действия военных и полицейских, которые, по его словам, "отреагировали хладнокровно и эффективно"

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ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на прохожих на вокзале Марселя варварской атакой. Об этом он написал в воскресенье в своем Twitter.

"Глубоко негодую в связи с этим варварским актом", - написал он, добавив, что разделяет боль родственников жертв нападения. "Я приветствую военных операции "Сантинель" и полицейских, которые отреагировали хладнокровно и эффективно", - добавил Макрон.

В воскресенье на крупнейшем вокзале Марселя Сен-Шарль вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, в результате погибли две женщины. Преступник был ликвидирован на месте. Документов при нем обнаружено не было.

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