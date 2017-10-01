Макрон назвал инцидент на вокзале в Марселе варварским актом

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на прохожих на вокзале Марселя варварской атакой. Об этом он написал в воскресенье в своем Twitter.

"Глубоко негодую в связи с этим варварским актом", - написал он, добавив, что разделяет боль родственников жертв нападения. "Я приветствую военных операции "Сантинель" и полицейских, которые отреагировали хладнокровно и эффективно", - добавил Макрон.

Profondément indigné par cet acte barbare, en peine avec les familles et les proches des victimes de Marseille.

Je salue les militaires de Sentinelle et les policiers qui ont réagi avec sang froid et efficacité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 October 2017

В воскресенье на крупнейшем вокзале Марселя Сен-Шарль вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, в результате погибли две женщины. Преступник был ликвидирован на месте. Документов при нем обнаружено не было.