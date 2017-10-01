Макрон назвал инцидент на вокзале в Марселе варварским актом

Шайба Капризова принесла ЦСКА победу в матче чемпионата КХЛ с "Торпедо"Спорт 1 октября, 20:03
Женская сборная Сербии выиграла чемпионат Европы по волейболуСпорт 1 октября, 19:57
Россияне завоевали три медали на чемпионате мира по академической греблеСпорт 1 октября, 19:39
Гендиректор "Динамо": Калитвинцев не исчерпал кредит доверия руководства клубаСпорт 1 октября, 19:19
Семин заявил, что получил удовольствие от игры "Локомотива" в матче с "Динамо"Спорт 1 октября, 19:18
Мещеряков: ФК "Локомотив" победил "Динамо" за счет командного духаСпорт 1 октября, 19:12
Глава МВД Франции прибыл в Марсель после инцидента на вокзале городаМеждународная панорама 1 октября, 19:11
"Барселона" разгромила "Лас-Пальмас" в матче без зрителейСпорт 1 октября, 19:10
Семин: футболист "Локомотива" Фарфан отправился в расположение сборной Перу с травмойСпорт 1 октября, 19:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на прохожих на вокзале Марселя варварской атакой. Об этом он написал в воскресенье в своем Twitter.
"Глубоко негодую в связи с этим варварским актом", - написал он, добавив, что разделяет боль родственников жертв нападения. "Я приветствую военных операции "Сантинель" и полицейских, которые отреагировали хладнокровно и эффективно", - добавил Макрон.
Profondément indigné par cet acte barbare, en peine avec les familles et les proches des victimes de Marseille.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 October 2017
Je salue les militaires de Sentinelle et les policiers qui ont réagi avec sang froid et efficacité.
В воскресенье на крупнейшем вокзале Марселя Сен-Шарль вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, в результате погибли две женщины. Преступник был ликвидирован на месте. Документов при нем обнаружено не было.