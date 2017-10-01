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Шесть судов Каталонии получили жалобы на действия полиции

Международная панорама
1 октября, 19:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Стражей порядка автономии обвиняют в бездействии

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Шесть городских судов Каталонии в воскресенье получили многочисленные жалобы на каталонскую полицию (Mossos d'Esquadra), связанные с тем, что сотрудники не стали препятствовать открытию участков для голосования на референдуме о независимости. Об этом сообщил Высший суд автономной области.

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Отмечается, что в суд Барселоны также поступила жалоба от гражданина, который пострадал в результате действий полиции региона.

Ранее газета El Pais сообщала, что прокуратура Испании примет меры против каталонской полиции. Источник в прокуратуре, на который ссылается издание, выразил недовольство региональными правоохранительными органами. По его словам, каталонская полиция обманула доверие судей и прокуроров, веривших, что она будет следовать указаниям.

Испанские стражи порядка должны закрыть учебные заведения и изъять все, что связано с плебисцитом. Ранее стало известно, что сотрудники Mossos d'Esquadra не опечатали помещения, которые являются потенциальными участками для голосования. Большинство из них с пятницы были заняты активистами, чтобы предотвратить их закрытие.

В Каталонии проходит голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает этот референдум незаконным. Сейчас по всему региону правоохранительные органы пытаются предотвратить проведение плебисцита, изымая урны и бюллетени и закрывая участки.

По сведениям региональных властей, в результате беспорядков пострадали 465 человек.

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