Власти Каталонии: Испания должна ответить за нарушения прав каталонцев

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БАРСЕЛОНА, 1 октября. /ТАСС/. Испанское государство попрало гражданские права каталонцев, препятствуя проведению референдума о независимости автономии, и должно будет ответить за это перед международным правосудием. Об этом заявил в воскресенье журналистам официальный представитель правительства Каталонии Жорди Туруль.
"Испанское государство поставило себя в очень невыгодное положение в глазах мира, нарушив права человека, и должно будет ответить за это перед международными судами", - сказал он.
Как подчеркнул Туруль, власти Каталонии потрясены жестокими действиями испанской полиции при сворачивании участков для голосования на референдуме, который Мадрид считает незаконным. "Мы говорили о резиновых пулях, но теперь услышали и о слезоточивом газе. То, что делает полиция, - это настоящая дикость, это подлинный международный скандал", - заявил представитель каталонского правительства.
В воскресенье в Каталонии проходит голосование по вопросу выхода из состава Испании.