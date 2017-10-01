Глава МВД Франции не исключил, что нападение в Марселе могло быть терактом

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Глава МВД Франции Жерар Колон не исключил, что нападение на прохожих на вокзале в Марселе могло быть терактом.

"Этот акт мог иметь террористический характер, но на данный момент мы не можем это подтвердить", - сказал Колон, посетивший Марсель после инцидента. Он подтвердил, что по данному факту антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции начало расследование.

По словам главы МВД, в результате нападения погибли два человека. Сам нападавший был ликвидирован. Колон отметил, что "свидетелями этой атаки стали около десяти прохожих ". "С ними правоохранительные органы будут вести работу", - сказал глава МВД.Он отметил, что злоумышленник был известен правоохранительным органам Франции.

В воскресенье днем мужчина 25-30 лет с ножом напал на прохожих на крупнейшем вокзале Марселя Сен-Шарль. По данным МВД Франции, в результате атаки погибли две женщины. Преступник был ликвидирован на месте. Документов при нем обнаружено не было.

Ранее Колон сообщил, что с начала года во Франции предотвращено 12 терактов. "Террористическая угроза продолжает оставаться высокой. Мы должны на это реагировать", - сказал он.

Нападение на вокзале в Марселе произошло на фоне рассматриваемого в Нацсобрании Франции законопроекта о внутренней безопасности и борьбе с терроризмом. Подготовленный правительством документ в случае одобрения позволит внести на постоянной основе во французское законодательство ряд антитеррористических мер, которые ранее принимались временно и только в рамках чрезвычайного положения, введенного в республике после терактов в Париже в 2015 году. С того момента в результате нападений, совершенных террористами на территории республики, погибли около 250 человек.