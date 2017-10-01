В Каталонии полиция вынудила закрыть 319 участков для голосования на референдуме

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БАРСЕЛОНА, 1 октября. /ТАСС/. Испанская полиция вынудила закрыть 319 участков для голосования на референдуме о независимости Каталонии, который проходит в воскресенье. Об этом сообщил официальный представитель каталанского правительства Жорди Туруль.
"Пришлось закрыть 319 участков, а это означает, что не везде удалось проголосовать нормально. Был целый ряд непростых ситуаций", - сказал он.
При этом Туруль поблагодарил народ Каталонии, который, по его словам, "доказал отвагу, спокойствие, готовность мирными средствами защищать демократию. "Мы призываем всех, кто еще не проголосовал, сделать это", - добавил представитель правительства.
Ранее испанские СМИ сообщали о закрытии 207 участков в разных городах Каталонии. При этом власти автономии обещали, что в день референдума на каталонской территории будут действовать более 2,3 тыс. участков для голосования.
В воскресенье в Каталонии началось голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум незаконным. По всему региону правоохранительные органы пытаются предотвратить плебисцит, изымая урны и бюллетени, закрывая участки. Как уточнил ранее Жорди Туруль, на данный момент в результате действий испанской полиции пострадали по меньшей мере 465 человек.