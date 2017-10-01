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Лидер британской оппозиции призвал остановить "полицейское насилие" в Каталонии

Международная панорама
1 октября, 21:18 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 1, октября. /ТАСС

Джереми Корбин подчеркнул, что необходимо найти политическое решение конституционного кризиса в автономии

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ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал в воскресенье премьер-министра Великобритании Терезу Мэй потребовать от властей Испании прекратить "полицейское насилие" в Каталонии. Об этом политик написал в Twitter.

"Я призываю Терезу Мэй напрямую обратиться к [премьер-министру Испании] Мариано Рахою с просьбой прекратить насилие полиции в Каталонии и найти политическое решение этого конституционного кризиса", - говорится в сообщении политика.

Ранее в Twitter Корбин написал: "Насилие полиции в Каталонии шокирует. Испанское правительство должно предпринять действия, чтобы остановить его сейчас же".

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. В течение дня правоохранительные органы пытались предотвратить проведение плебисцита, изымая урны и бюллетени, закрывая участки. По данным региональных властей, в результате беспорядков пострадали около 460 человек. МВД сообщило о 12 получивших травмы полицейских.

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