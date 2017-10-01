Избирательные участки закрылись на референдуме о независимости Каталонии

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МАДРИД/БАРСЕЛОНА, 1 октября. /ТАСС/. Избирательные участки закрылись в воскресенье в 20:00 по местному времени (21:00 мск) на референдуме о независимости Каталонии. Они работали с 09:00 (10:00 мск).
Правом голоса в регионе, население которого составляет около 7,5 млн, обладают более 5,3 млн человек. По утверждению региональных властей, уровень явки составил к середине дня более 50%. Другой информации правительство Каталонии предоставить не смогло.
В течение дня в регионе правоохранительные органы изымали избирательные урны, бюллетени и прочий материал для голосования. Стражи порядка также закрывали пункты для голосования. По данным властей автономии, в результате действий правоохранительных органов пострадали 465 человек.
В МВД отметили, что не менее 12 сотрудников полиции и гражданской гвардии получили травмы. Как передавало агентство ЭФЭ, правоохранительные органы задержали шесть человек. Их подозревают в оказании сопротивления, неповиновении и нападениях на представителей власти.
В начале сентября парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством. Мадрид считает и оба закона, и само голосование незаконными.