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Избирательные участки закрылись на референдуме о независимости Каталонии

Международная панорама
1 октября, 21:07 UTC+3 МАДРИД МАДРИД/БАРСЕЛОНА 1, октября. /ТАСС

По утверждению региональных властей, уровень явки к середине дня составил более 50%

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© Bob Edme/AP

МАДРИД/БАРСЕЛОНА, 1 октября. /ТАСС/. Избирательные участки закрылись в воскресенье в 20:00 по местному времени (21:00 мск) на референдуме о независимости Каталонии. Они работали с 09:00 (10:00 мск).

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Правом голоса в регионе, население которого составляет около 7,5 млн, обладают более 5,3 млн человек. По утверждению региональных властей, уровень явки составил к середине дня более 50%. Другой информации правительство Каталонии предоставить не смогло.

В течение дня в регионе правоохранительные органы изымали избирательные урны, бюллетени и прочий материал для голосования. Стражи порядка также закрывали пункты для голосования. По данным властей автономии, в результате действий правоохранительных органов пострадали 465 человек.

В МВД отметили, что не менее 12 сотрудников полиции и гражданской гвардии получили травмы. Как передавало агентство ЭФЭ, правоохранительные органы задержали шесть человек. Их подозревают в оказании сопротивления, неповиновении и нападениях на представителей власти.

В начале сентября парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством. Мадрид считает и оба закона, и само голосование незаконными.

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