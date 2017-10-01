В ходе референдума в Каталонии пострадал 761 человек

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Более 760 человек пострадали в воскресенье в Каталонии в ходе референдума о независимости. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения автономной области.

"В общей сложности 761 человеку потребовалась медицинская помощь", - отметили в ведомстве.