В Каталонии завершился референдум о независимости области, который Мадрид так и не признал

МАДРИД/БАРСЕЛОНА, 1 октября. /ТАСС/. Голосование на референдуме о независимости завершилось в воскресенье в Каталонии. Центральное правительство королевства считает данный плебисцит противоречащим конституции, хотя региональные власти настаивают, что для них результат волеизъявления граждан будет иметь законную силу.

Ход голосования

Избирательные участки работали с 09:00 по местному времени (10:00 мск) до 20:00 (21:00 мск). Правом голоса в автономной области обладают 5,3 млн из 7,5 млн жителей. Предполагалась, что в течение дня будут открыты 2,3 тыс. участков. Хотя правоохранительные органы по решению суда пытались предотвратить волеизъявление и закрыть помещения для голосования.

Уровень явки, как утверждали Каталонские власти, составил к середине дня более 50%. К вечеру правительство не стало обновлять эти данные. "Сейчас уже мы можем сказать, что счет голосам пойдет на миллионы", - таким комментарием ограничился официальный представитель правительства Жорди Туруль.

На протяжении дня неоднократно были зафиксированы столкновения и беспорядки. Поступала информация, что стражи порядка применяли против желающих попасть на незаконное волеизъявление дубинки, резиновые пули. Местные СМИ также писали, что в некоторых случаях мог быть применен слезоточивый газ.

Как утверждают региональные власти, число пострадавших из-за действий полиции составило около 760 человек. В консульстве РФ в Барселоне сообщили, что граждане России за помощью в диппредставительство не обращались.

В МВД Испании, в свою очередь, отметили, что в течение дня травмы получили 12 сотрудников правоохранительных органов. Полиция также задержала шесть человек, в том числе несовершеннолетнего.

Изменения в правилах игры

На пресс-конференции за час до старта голосования официальный представитель регионального правительства Жорди Туруль объявил, что жители Каталонии, чьи участки для голосования были закрыты испанскими властями, получат возможность проголосовать на референдуме о независимости этой области от Испании на любом участке по предъявлению личного удостоверения.

С этой целью были введены единые списки избирателей.

Туруль сообщил об упрощении традиционной процедуры голосования из-за проблем со снабжением избирательных участков бюллетенями и конвертами, в которые избиратели обычно эти бюллетени запечатывают перед тем, как опустить их в урну. "Это еще одно новшество - будет возможность голосовать без конверта. Избиратели могут опустить в полупрозрачные урны согнутый бюллетень - тайна голосования будет соблюдена, - заверил он. - Если люди пожелают принести из дома распечатанные бюллетени, они тоже будут действительны".

Полицейские операции

Изначально предполагалось, что полиция Каталонии (Mossos d'Esquadra) по указанию главы Хосепа Луиса Траперо должна была закрыть все избирательные участки до 06:00 по местному времени (07:00 мск) воскресенья. Тем не менее правоохранительные органы не сумели выполнить данный приказ. В результате многие пункты для голосования были открыты, как того и хотели каталонские власти.

Тогда в дело вынуждены были вмешаться Национальная полиция Испании и Гражданская гвардия. Действия правоохранительных органов вызвали бурное недовольство каталонцев. Часть из них пришла на голосование с маленькими детьми, чтобы стражи порядка не смогли применить силу, когда освобождали помещения избирательных участков. Подобные случаи уже встретили бурную реакцию в испанских СМИ, которые осудили безответственных родителей, решивших взять несовершеннолетних на плебисцит.

Каталонцы неоднократно провоцировали стражей порядка. В социальных сетях можно увидеть, как сторонники независимости оскорбляют полицейских и кидают в них всевозможные предметы. Как заявила вице-премьер, министр территориального управления Сорайя Саенс де Сантамария, силы безопасности страны "исполняют судебные постановления и действуют соразмерно".

В свою очередь бездействие Mossos d'Esquadra не осталось незамеченным. Прокуратура пообещала принять меры в связи с манерой поведения каталонских полицейских.

Взаимные обвинения

Мадрид в течение дня многократно призывал региональные власти одуматься. С подобными просьбами власти Испании выступали и раньше. Вице-премьер королевства назвала произошедшее в Каталонии фарсом, который "ни к чему не приведет". "Испания - сильная и консолидированная демократия, в которой права и обязанности подданных находятся выше желаний правителей", - подчеркнула Саенс де Сантамария.

В свою очередь каталонские власти возложили ответственность за произошедшее на председателя правительства Мариано Рахоя и министра внутренних дел Хуана Игнасио Соидо. "Действия полиции и Гражданской гвардии не отвечают критериям пропорциональности, они соответствуют лишь принципу "покажем им", - отметил Туруль.

Глава департамента по иностранным делам правительства Каталонии Рауль Ромева отметил, что автономные власти вступили в контакт с Евросоюзом, чтобы добиться официального осуждения Испании за попрание основополагающих прав и свобод каталонцев в ходе референдума. Как подчеркнул Ромева, по мнению каталонских властей, речь идет о нарушении Испанией статьи 7 договора ЕС, оговаривающего неприкосновенность демократических прав и свобод в странах сообщества.

"Мы просим явным образом применить статью 7 договора ЕС, потому что видим, что есть очевидное нарушение основополагающих прав, попрание прав и свобод, как это предусмотрено параграфом 2 этой статьи. Причем - важный момент - с использованием полицейских сил, которые имеют военное свойство - то есть, Гражданской гвардии", - отметил он.