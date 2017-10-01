Премьер Испании: в Каталонии не прошел референдум о самоопределении

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Мариано Рахой отказался называть голосование в Каталонии референдумом о самоопределении.

"Сегодня в Каталонии не прошел референдум о самоопределении, - подчеркнул премьер в воскресенье. - Правовое государство сохранило свою силу". "Мы сделали то, что должны были сделать", - отметил Рахой, поблагодарив правоохранительные органы королевства за их работу.

По мнению главы правительства, сепаратистский процесс региональных властей "потерпел неудачу". Премьер добавил, что "большинство каталонского народа не захотело участвовать" в плебисците.

При этом глава правительства Испании "не закрыл дверь" для диалога "в рамках закона". Он сказал, что оценит ситуацию в регионе совместно с представителями других политических сил пиренейского королевства.

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум незаконным. В течение дня по всему региону правоохранительные органы пытались предотвратить плебисцит, изымая урны и бюллетени, закрывая участки. В результате действий стражей порядка, по версии автономных властей, пострадал 761 человек.