Премьер Испании: в Каталонии не прошел референдум о самоопределении

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МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Мариано Рахой отказался называть голосование в Каталонии референдумом о самоопределении.
"Сегодня в Каталонии не прошел референдум о самоопределении, - подчеркнул премьер в воскресенье. - Правовое государство сохранило свою силу". "Мы сделали то, что должны были сделать", - отметил Рахой, поблагодарив правоохранительные органы королевства за их работу.
По мнению главы правительства, сепаратистский процесс региональных властей "потерпел неудачу". Премьер добавил, что "большинство каталонского народа не захотело участвовать" в плебисците.
При этом глава правительства Испании "не закрыл дверь" для диалога "в рамках закона". Он сказал, что оценит ситуацию в регионе совместно с представителями других политических сил пиренейского королевства.
В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум незаконным. В течение дня по всему региону правоохранительные органы пытались предотвратить плебисцит, изымая урны и бюллетени, закрывая участки. В результате действий стражей порядка, по версии автономных властей, пострадал 761 человек.