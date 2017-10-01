СМИ: три миллиона человек пришли на референдум о независимости Каталонии

БАРСЕЛОНА, 1 октября. /ТАСС/. Около трех миллионов человек пришли на референдум о независимости Каталонии, но не все они могли проголосовать. Такие данные привела в воскресенье каталонская цифровая газета Naciodigital со ссылкой на источники в региональном правительстве.

"Правительство оценивает в три миллиона человек число граждан, пришедших на референдум", - утверждает издание.

"Посмотрим во время окончательного подсчета, сколько из них в итоге смогли воспользоваться правом голоса", - приводит газета слова источников в правительстве Каталонии.

Голосование на референдуме о независимости от Испании прошло в Каталонии в воскресенье. Правом голоса в регионе, население которого составляет около 7,5 млн жителей, обладают более 5,3 млн человек.

Каталонские власти обещали, что для голосования откроют порядка 2,3 тыс. участков. Однако центральное правительство Испании, считая данный плебисцит незаконным, противодействовало его проведению, в результате чего значительная часть помещений для голосования была закрыта еще с субботы.

По заявлению каталонских властей, к середине дня явка на плебисците составила 50%. При этом к концу голосования эти данные не были уточнены. "Все заставляет нас предположить, учитывая наблюдаемую нами тенденцию, что этим вечером счет [голосам] пойдет на миллионы", - таким комментарием ограничился официальный представитель правительства Каталонии Жорди Туруль.