Две женщины погибли от рук преступника на вокзале в Марселе

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Две женщины погибли в результате нападения злоумышленника с ножом на прохожих в Марселе. Инцидент произошел в воскресенье во второй половине дня на железнодорожном вокзале Сен-Шарль.

На место происшествия сразу же выехал глава МВД Франции Жерар Колон. В ходе брифинга он подтвердил, что "жертвами этой страшной атаки стали две женщины, получившие серьезные ножевые ранения", от которых они скончались на месте. По данным источников во французской полиции, погибшим было около двадцати лет.

Нападавший был ликвидирован военными, участвующими в операции по патрулированию "Сантинель". По словам Колона, "свидетелями трагедии стали порядка десяти прохожих". "С ними правоохранительные органы будут вести работу", - сказал глава МВД.

Сразу после инцидента вокзал был закрыт, а движение поездов прервано. Только спустя четыре часа Национальная компания железных дорог (SNCF) сообщила о том, что железнодорожная станция частично открыта после получения разрешения на это от местной префектуры.

Версия теракта проверяется

Глава МВД Франции не исключил, что нападение в Марселе могло быть терактом. "Этот акт мог иметь террористический характер, но на данный момент мы не можем это подтвердить", - сказал Колон. Он отметил, что по данному факту антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции начало расследование. Параллельно с этим следствие ведет прокуратура Марселя.

Колон призвал воздержаться от преждевременных выводов о преступлении. "Необходимо дождаться результатов следствия, которые помогут установить, действительно ли это был террористический акт", - сказал министр.

По словам главы МВД, злоумышленник был известен правоохранительным органам Франции по ряду правонарушений. Согласно информации источников, близких к следствию, преступнику было 25-30 лет. При нем не было обнаружено документов. Его личность была идентифицирована по отпечаткам пальцев.

При этом, по информации ряда СМИ, в базе антитеррористических служб Франции он не фигурировал.

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил нападение на прохожих в Марселе. "Глубоко негодую в связи с этим варварским актом", - написал он в своем Twitter.

Profondément indigné par cet acte barbare, en peine avec les familles et les proches des victimes de Marseille.

Je salue les militaires de Sentinelle et les policiers qui ont réagi avec sang froid et efficacité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 1, 2017

Выйти из режима ЧП

Нападение в Марселе произошло на фоне рассматриваемого в Национальном собрании Франции законопроекта о внутренней безопасности и борьбе с терроризмом. Подготовленный правительством документ в случае одобрения позволит внести на постоянной основе во французское законодательство ряд тех антитеррористических мер, которые ранее принимались временно и только в рамках чрезвычайного положения, введенного в республике после терактов в Париже в 2015 году.

Документ, в частности, предоставляет право префектам отдавать приказы о создании особо защищенных зон при проведении крупных культурных или спортивных мероприятий в стране (по аналогии с тем, как это уже делалось во Франции при создании фан-зон во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году - прим. ТАСС).

В результате нападений, совершенных террористами на территории республики за последние два года, погибли около 250 человек. По данным МВД Франции, с начала года правоохранительные органы предотвратили 12 терактов. Полиция в настоящий момент ведет наблюдение за 18,4 тыс. человек, внесенных в ее электронную базу данных лиц, представляющих потенциальную угрозу для безопасности республики.