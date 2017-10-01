Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп: диалог с КНДР не работал четверть века и не сработает сейчас

Международная панорама
1 октября, 22:54 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, октября. /ТАСС

Президент отметил, что все его предшественники потерпели провал в переговорах с Пхеньяном

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Переговоры с КНДР не давали искомых результатов на протяжении последних 25 лет и не способны дать их и сейчас. Такое мнение выразил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Хорошее отношение к "человеку-ракете" не работало в течение 25 лет. Почему бы ему сработать сейчас? Потерпели провал [Билл] Клинтон, [Джордж] Буш и [Барак] Обама. Я не потерплю провала", - написал американский лидер в своем Twitter.

"Человеком-ракетой" Трамп называл в последние недели лидера КНДР Ким Чен Ына. Президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама находились у власти в США с января 1993 года по январь 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Обама, Барак Клинтон, Билл Трамп, Дональд Буш, Джордж (младший)
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
2
В Каталонии завершился референдум о независимости области, который Мадрид так и не признал
3
Раненный в Сирии полковник Федянин скончался в госпитале в Москве
4
Правительство республики: режим ЧС в Якутии вводить не требуется
5
Ситуация в Каталонии. Онлайн
6
В Европарламенте заявили, что референдум о независимости Каталонии является законным
7
Макрон назвал инцидент на вокзале в Марселе варварским актом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама