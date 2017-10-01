Трамп: диалог с КНДР не работал четверть века и не сработает сейчас

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Переговоры с КНДР не давали искомых результатов на протяжении последних 25 лет и не способны дать их и сейчас. Такое мнение выразил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Хорошее отношение к "человеку-ракете" не работало в течение 25 лет. Почему бы ему сработать сейчас? Потерпели провал [Билл] Клинтон, [Джордж] Буш и [Барак] Обама. Я не потерплю провала", - написал американский лидер в своем Twitter.

Being nice to Rocket Man hasn't worked in 25 years, why would it work now? Clinton failed, Bush failed, and Obama failed. I won't fail. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017

"Человеком-ракетой" Трамп называл в последние недели лидера КНДР Ким Чен Ына. Президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама находились у власти в США с января 1993 года по январь 2017 года.