Трамп: диалог с КНДР не работал четверть века и не сработает сейчас

Аварии на тепловых электростанциях, приведшие к крупным перебоям электроснабжения. ДосьеБиографии и справки 1 октября, 22:59
Трамп: диалог с КНДР не работал четверть века и не сработает сейчасМеждународная панорама 1 октября, 22:54
Две женщины погибли от рук преступника на вокзале в МарселеМеждународная панорама 1 октября, 22:41
В Каталонии завершился референдум о независимости области, который Мадрид так и не призналМеждународная панорама 1 октября, 22:16
Футболист "Барселоны" Пике заявил о готовности уйти из сборной ИспанииСпорт 1 октября, 22:08
Футболист ЦСКА Головин получил травму связок правого голеностопного суставаСпорт 1 октября, 21:40
Первый фестиваль фейерверков прошел в АрхангельскеОбщество 1 октября, 21:34
Тренер "Зенита" Манчини: в матче с "Анжи" недооценки соперника не былоСпорт 1 октября, 21:16
Избирательные участки закрылись на референдуме о независимости КаталонииМеждународная панорама 1 октября, 21:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Переговоры с КНДР не давали искомых результатов на протяжении последних 25 лет и не способны дать их и сейчас. Такое мнение выразил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
"Хорошее отношение к "человеку-ракете" не работало в течение 25 лет. Почему бы ему сработать сейчас? Потерпели провал [Билл] Клинтон, [Джордж] Буш и [Барак] Обама. Я не потерплю провала", - написал американский лидер в своем Twitter.
Being nice to Rocket Man hasn't worked in 25 years, why would it work now? Clinton failed, Bush failed, and Obama failed. I won't fail.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017
"Человеком-ракетой" Трамп называл в последние недели лидера КНДР Ким Чен Ына. Президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама находились у власти в США с января 1993 года по январь 2017 года.