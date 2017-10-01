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Мадуро осудил применение силы властями Испании против участников каталонского референдума

Международная панорама
1 октября, 23:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Глава южноамериканского государства отметил, что Рахой "выбрал кровь… и насилие против народа"

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил насилие в отношении участников воскресного референдума о независимости Каталонии. Соответствующее заявление он сделал в ходе своей телепрограммы "Воскресенья с Мадуро".

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По мнению венесуэльского лидера, происходящее в Каталонии похоже на то, что творилось в годы диктатуры Франсиско Франко. "[Председатель правительства Испании Мариано] Рахой должен ответить перед миром за то, что он сделал сегодня каталонскому народу, - сказал Мадуро. - Мы выражаем полную солидарность с народом Каталонии. У Каталонии есть право на демократию, мир, свободу, спокойствие".

Глава южноамериканского государства отметил, что Рахой "выбрал кровь… и насилие против народа".

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум незаконным. В течение дня по всему региону правоохранительные органы пытались предотвратить плебисцит, изымая урны и бюллетени, закрывая участки. В результате действий стражей порядка, по версии автономных властей, пострадал 761 человек.

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Темы
Референдум о независимости Каталонии
Страны
Испания Венесуэла
Персоны
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