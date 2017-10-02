За независимость Каталонии проголосовали 90% участников референдума

БАРСЕЛОНА, 2 октября. /ТАСС/. Число граждан Каталонии, проголосовавших на референдуме в пользу независимости автономии от Испании, составило 2,02 млн человек, или 90%.

Об этом официальный представитель правительства Каталонии Жорди Туруль сообщил в понедельник на пресс-конференции в Барселоне по итогам референдума о независимости Каталонии.

"За независимость проголосовали 2 млн 20 тыс. 144 человека, или 90%", - сказал он, добавив, что речь идет о почти окончательных результатах подсчета голосов.

В автономии правом голоса обладают порядка 5,3 млн человек. До сих пор не уточняется, какова была явка на плебисците.