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За независимость Каталонии проголосовали 90% участников референдума

Международная панорама
2 октября, 1:05 дата обновления: 2 октября, 1:44 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 2, октября. /ТАСС

Представитель правительства Каталонии Жорди Туруль добавил, что речь идет о почти окончательных результатах подсчета голосов

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© AP Photo/Santi Palacios

БАРСЕЛОНА, 2 октября. /ТАСС/. Число граждан Каталонии, проголосовавших на референдуме в пользу независимости автономии от Испании, составило 2,02 млн человек, или 90%.

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Об этом официальный представитель правительства Каталонии Жорди Туруль сообщил в понедельник на пресс-конференции в Барселоне по итогам референдума о независимости Каталонии.

"За независимость проголосовали 2 млн 20 тыс. 144 человека, или 90%", - сказал он, добавив, что речь идет о почти окончательных результатах подсчета голосов.

В автономии правом голоса обладают порядка 5,3 млн человек. До сих пор не уточняется, какова была явка на плебисците.

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