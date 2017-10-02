Parisien: напавший на прохожих в Марселе был известен полиции

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Мужчина, напавший в воскресенье с ножом на прохожих в Марселе, предположительно имел алжирское гражданство и ранее уже находился в поле зрения полиции. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на следователей.
По информации издания, мужчину идентифицировали при помощи отпечатков пальцев. Отмечается, что нападавшему, выходцу из Алжира, было от 20 до 30 лет. С 2005 по 2014 год полиция несколько раз задерживала его по подозрению в кражах и нарушении миграционного законодательства, за это время мужчина восемь раз представлял службам правопорядка свои личные данные.
Сообщается, что ни одно из заявленных им имен не было известно разведывательным службам и не упоминалось в списках радикалов.
Ранее агентство Reuters информировало, что террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение в Марселе. Официального подтверждения от властей Франции пока не поступало.
Инцидент произошел днем 1 октября на железнодорожном вокзале Сен-Шарль. В результате нападения две женщины получили тяжелые ножевые ранения и скончались на месте. Как сообщил министр МВД Франции Жерар Колон, погибшим было около двадцати лет.
Нападавший был ликвидирован военными, участвующими в операции по патрулированию "Сантинель" ("Часовой").