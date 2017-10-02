Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Parisien: напавший на прохожих в Марселе был известен полиции

Международная панорама
2 октября, 2:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

По данным газеты, мужчину идентифицировали при помощи отпечатков пальцев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Мужчина, напавший в воскресенье с ножом на прохожих в Марселе, предположительно имел алжирское гражданство и ранее уже находился в поле зрения полиции. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на следователей.

По информации издания, мужчину идентифицировали при помощи отпечатков пальцев. Отмечается, что нападавшему, выходцу из Алжира, было от 20 до 30 лет. С 2005 по 2014 год полиция несколько раз задерживала его по подозрению в кражах и нарушении миграционного законодательства, за это время мужчина восемь раз представлял службам правопорядка свои личные данные.

Смотрите также

Две женщины погибли от рук преступника на вокзале в Марселе

Глава МВД Франции не исключил, что нападение в Марселе могло быть терактом

Макрон назвал инцидент на вокзале в Марселе варварским актом

Сообщается, что ни одно из заявленных им имен не было известно разведывательным службам и не упоминалось в списках радикалов.

Ранее агентство Reuters информировало, что террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение в Марселе. Официального подтверждения от властей Франции пока не поступало.

Инцидент произошел днем 1 октября на железнодорожном вокзале Сен-Шарль. В результате нападения две женщины получили тяжелые ножевые ранения и скончались на месте. Как сообщил министр МВД Франции Жерар Колон, погибшим было около двадцати лет.

Нападавший был ликвидирован военными, участвующими в операции по патрулированию "Сантинель" ("Часовой").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
2
Математик Владимир Воеводский умер на 52-м году жизни
3
В США установлена причина одного из крупнейших за 40 лет крушений судов
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Раненный в Сирии полковник Федянин скончался в госпитале в Москве
6
За независимость Каталонии проголосовали 90% участников референдума
7
Ситуация в Каталонии. Онлайн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама