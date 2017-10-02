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Сенатор: давление не заставит КНДР свернуть ядерную программу

Международная панорама
2 октября, 3:34 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, октября. /ТАСС

Боб Коркер также высказался за активизацию правительством США дипломатических усилий для урегулирования кризиса

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Сенатор-республиканец Боб Коркер

Сенатор-республиканец Боб Коркер

© AP Photo/J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Американская разведка предупреждает политическое руководство США о том, что никакой экономический нажим не заставит КНДР свернуть ядерную военную программу. Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Боб Коркер (республиканец, от штата Теннесси).

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"Мне кажется, [госсекретарь США Рекс] Тиллерсон понимает, что каждое наше разведывательное ведомство говорит: нет такого экономического давления, которое можно оказать на Северную Корею, чтобы вынудить ее прекратить реализацию этой программы, поскольку они [власти в Пхеньяне] рассматривают это как путь к выживанию. Они также знают, что это в огромной степени меняет баланс [сил] на [Корейском] полуострове", - заявил Коркер в интервью телекомпании NBC.

При этом американский законодатель высказался за активизацию правительством США дипломатических усилий, направленных на урегулирование кризиса.

"Следует ли нам немного активизировать это? Разумеется, да. Мы движемся к тому моменту, когда у нас в скором времени будет выбор [только] из двух вариантов", - подчеркнул Коркер, имея в виду в том числе возможное применение военной силы.

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Он отвечал на вопрос о том, следует ли Вашингтону интенсифицировать дипломатическую работу на северокорейском направлении.

У главы комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса также поинтересовались, не загоняет ли нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом сама себя в угол, когда дело касается КНДР. "Я не думаю, что мы загоняем себя в угол. Но если мы не активизируем дипломатические усилия, то может получиться так, что мы окажемся в конечном счете загнаны в угол", - ответил сенатор.

В воскресенье Трамп, который является однопартийцем Коркера, в своем Twitter фактически высказался против попыток налаживания диалога между США и КНДР и рекомендовал Тиллерсону не тратить время на усилия в этой области.

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Персоны
Трамп, Дональд
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