Ассанж: в Каталонии изъяли 700 тыс. бюллетеней на референдуме о независимости

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж утверждает, что правоохранительные органы Испании изъяли около 700 тыс. заполненных бюллетеней на состоявшемся в воскресенье референдуме о независимости Каталонии.
Some 700,000 completed ballots were seized by Spanish forces and not included in the count.— Julian Assange (@JulianAssange) 1 октября 2017 г.
"Около 700 тыс. бюллетеней изъяты испанскими силами правопорядка и не учтены при подсчете", - говорится в сообщении, размещенном на его странице в Twitter.
Как сообщил ранее представитель правительства Каталонии Жорди Туруль, за независимость региона проголосовало около 90% его жителей.