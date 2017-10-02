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Ассанж: в Каталонии изъяли 700 тыс. бюллетеней на референдуме о независимости

Международная панорама
2 октября, 3:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Основатель организации WikiLeaks добавил, что бюллетени не учтены при подсчете

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© AP Photo/Emilio Morenatti

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж утверждает, что правоохранительные органы Испании изъяли около 700 тыс. заполненных бюллетеней на состоявшемся в воскресенье референдуме о независимости Каталонии.

"Около 700 тыс. бюллетеней изъяты испанскими силами правопорядка и не учтены при подсчете", - говорится в сообщении, размещенном на его странице в Twitter.

Как сообщил ранее представитель правительства Каталонии Жорди Туруль, за независимость региона проголосовало около 90% его жителей. 

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