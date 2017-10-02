Ассанж: в Каталонии изъяли 700 тыс. бюллетеней на референдуме о независимости

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж утверждает, что правоохранительные органы Испании изъяли около 700 тыс. заполненных бюллетеней на состоявшемся в воскресенье референдуме о независимости Каталонии.

Some 700,000 completed ballots were seized by Spanish forces and not included in the count. — Julian Assange (@JulianAssange) 1 октября 2017 г.

"Около 700 тыс. бюллетеней изъяты испанскими силами правопорядка и не учтены при подсчете", - говорится в сообщении, размещенном на его странице в Twitter.

Как сообщил ранее представитель правительства Каталонии Жорди Туруль, за независимость региона проголосовало около 90% его жителей.