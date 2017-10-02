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Сенатор: войска США будут находиться в Афганистане еще как минимум 10 лет

Международная панорама
2 октября, 4:03 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, октября. /ТАСС

Боб Коркер считает, что Вашингтону следует искать пути укрепления властей в Кабуле и передачи им все большей ответственности за судьбу исламской республики

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© Capt. Brian Harris, U.S. Army via AP

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Американский воинский контингент будет находиться в Афганистане в течение еще по меньшей мере 10 лет. С таким прогнозом в воскресенье выступил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Боб Коркер (республиканец, от штата Теннесси).

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"Мы, вероятно, будем держать войска в Афганистане в течение следующего десятилетия точно", - заявил законодатель в интервью телекомпании NBC.

При этом он отметил, что "имеет значение", каковы цели и задачи миссии войск США в Афганистане. "Нам надо быть осторожными со следующим шагом", - предупредил сенатор. Как он пояснил, Вашингтону, с его точки зрения, следует искать пути укрепления властей в Кабуле и передачи им все большей ответственности за судьбу Афганистана.

Глава комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса также подчеркнул: "Всего ВВП Афганистана недостаточно для поддержки даже его [собственных] сил безопасности".

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В сентябре США приняли решение направить в Афганистан подкрепление численностью более 3 тыс. военнослужащих. Это означает, что вскоре численность американского воинского контингента в стране составит приблизительно 14 тыс. человек.

США начали нынешнюю военную операцию в Афганистане осенью 2001 года. В 2011 году на пике численность американских войск в Афганистане составляла 101 тыс. человек. Во время этой кампании были убиты более 2,3 тыс. военнослужащих США, свыше 17 тыс. получили ранения.

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