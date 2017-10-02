СМИ: верховный суд Малайзии возобновил слушания по делу об убийстве Ким Чен Нама

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СИНГАПУР, 2 октября. /ТАСС/. Верховный суд Малайзии возобновил в понедельник слушания по делу об убийстве на территории страны гражданина КНДР Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Как сообщает издание Straits Times, адвокаты подсудимых - 25-летней гражданки Индонезии Сити Айсиа, а также 29-летней гражданки Вьетнама Доан Тхи Хуонг - заявили, что их подзащитные не намерены признавать вину.
Сторона государственного обвинения планирует пригласить до 40 свидетелей по данному делу. Согласно местному законодательству, максимальное наказание за подобное преступление - смертная казнь через повешение.
Ким Чен Нам скончался 13 февраля по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX.
По этому делу подозреваются по меньшей мере еще несколько человек. Помимо девушек были задержан гражданин КНДР, который впоследствии был освобожден в связи с отсутствием улик и сразу же депортирован. Полиция также считает, что еще четыре северокорейских гражданина покинули Куала-Лумпур в день инцидента и уже находятся в Пхеньяне. В настоящее время они объявлены в международный розыск по линии Интерпола.